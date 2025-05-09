شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي الليلة لتأمين صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق البنك الأهلي تحدي صعبا عندما يستضيف نظيره بيراميدز في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، في تحدي صعب على الفريقين، لرغبتهما في تقديم عرض قوي والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.

ويرغب بيراميدز في استعادة الانتصارات بعد الخسارة المفاجئة من فاركو في الجولة الماضية، من أجل التشبث بحلم المنافسة على تحقيق اللقب الأول من بطولة الدوري المصري التي يتصدر على قمتها حاليا برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

فيما يتطلع البنك الأهلي في لمواصلة عروضه القوية وتحقيق نتيجة إيجابية، كما حدث في مباراة الزمالك الأخيرة التي اقتنص فيها تعادلا ثمينا من الفريق الأبيض في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، ويرغب في تحقيق الفوز على بيراميدز أو الخروج ولو بنقطة التعادل على أقصل تقدير، في ظل رغبته في المنافسة على دخول المربع الذهبي.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 33 نقطة ويطمع في دخول المربع الذهبي والمشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم القادم.

