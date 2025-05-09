شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى وحمدى الزمالك الأبرز.. الأهلى يكثف مفاوضاته لتدعيم الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

تُكثّف إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية من إتصالاتها ومفاوضاتها من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق بعدما تم الإتفاق على عدم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي ، ويرغب مسئولو النادي في تدعيم هذا المركز بصفقة محلية عقب قرار الإدارة برحيل الظهير المغربي بعد إنتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري بسبب تواضع قدراته الفنية بجانب كثر إصاباته ، لذا رفضوا فكرة شراء اللاعب نهائياً من ناديه الروسي وبدأت الإدارة الحمراء رحلة التفاوض مع أكثر من لاعب محلي لتدعيم هذا المركز منهم محمد شكري لاعب الفريق السابق الذي رحل إلى سيراميكا ، وتوفيق محمد ظهير أيسر بتروجت، ومحمد حمدي ظهير أيسر انبي المعار للزمالك.

من ناحية أخرى، دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني السابق لمنتخب البحرين ونادي قطر القطري، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وطلب سوزا الحصول على 2.5 مليون دولار سنويا للموافقة على تدريب الأهلي مع جهازه المعاون الذي سيصطحبه معه في تدريب الفريق الأحمر.

وسبق وحقق هيليو سوزا نجاحات كبيرة مع منتخب البحرين وساهم في تتويجهم بلقب كأس غرب آسيا، وتولى القيادة الفنية لفريق قطر القطري خلال الموسم الماضي، ولكن لم تكن موفقة ومن وقتها لم يتولى تدريب أى فريق ولا يرتبط بأى نادي في الوقت الحالي.

وقاد سوزا منتخبات البرتغال في أكثر من مرحلة سنية سواء منتخب الناشئين أو الشباب في الفترة من 2012 وحتى 2019، وتولى تدريب البحرين في الفترة من 2019 إلى 2023، ثم قطر القطري في الفترة من 2023 إلى يوليو 2024.

ويجيد سوزا، صاحب الـ55 عاما، اللعب بطريقة 4/1/4/1، وحقق ثلاث بطولات خلال مسيرته التدريبية، وهى بطل أوروبا مع المنتخب البرتغالي تحت 17 عاما وتحت 19 عاما، وبطل غرب آسيا مع البحرين.