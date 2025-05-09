شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سيراميكا فى الظهور الأول لـ أيمن الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره سيراميكا فى الخامسة عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي،الذى جاء حاملاً،على عاتقه مسئولية كبيرة،تتسم بطموحه الشخصي،لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى،فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

واهتم الجهاز الفني الجديد للزمالك منذ توليه المهمة بشكل رسمى يوم الأربعاء الماضي بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أيمن الرمادي لاعبي الزمالك بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى فريق سيراميكا وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس،من أجل استعادة الانتصارات خاصة أن الفريق تعادل فى الجولتين الماضيتين أمام المصري البورسعيدي والبنك الأهلي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من،حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود الونش،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر،خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري- ناصر ماهر.

فى سياق متصل،يستهدف على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك تمكنه من الزحف،نحو حجز مقعد فى المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز،وزيادة سجل نتائجة المميزة أمام الفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يخوض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - أحمد هاني،خط الوسط: محمد عادل - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي،خط الهجوم: مروان عثمان..