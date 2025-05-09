شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه تنزانيا اليوم لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، نظيره التنزاني، في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

يحتل منتخب الشباب المركز الرابع فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثانيا برصيد 6 نقاط، وزامبيا ثالثا بخمسة نقاط قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ورغم تعقيد حسابات المجموعة الأولى، لا تزال آمال منتخب مصر للشباب قائمة في التأهل إلى الدور ربع النهائي، ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراته المقبلة أمام منتخب تنزانيا، من أجل التأهل كأفضل ثالث في المجموعة الأولى، دون الحاجة لحسابات أخرى، خاصة بعد فوز منتخب المغرب على تونس، وهي النتيجة التي أعادت الأمل للفراعنة الصغار.

وبذلك، يصبح المنتخب المصري مطالبًا بتحقيق الانتصار فقط لضمان العبور إلى ربع النهائي، حيث سيواجه في حال التأهل متصدر المجموعة الثالثة.

في السياق ذاته، ضمن منتخب سيراليون التأهل عن المجموعة الأولى رغم خسارته الأخيرة، فيما لا تزال المنافسة قائمة بين منتخبي جنوب إفريقيا وزامبيا لحسم بطاقة المركز الثاني في المجموعة.

ويجرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، تعديلات على تشكيل الفراعنة الصغار فى مباراة تنزانيا، وهناك تعديلات اضطرارية سيجريها أسامة نبيه بسبب الإصابة مثل محمد عبد الله الذى خرج من المعسكر بعد تعرضه لمزق فى العضلة الأمامية على أن يشارك بدلا منه مؤمن شريف العائد من الإصابة فى الرأس فى المباراة الأولى أمام جنوب افريقيا، كما يدرس عودة محمد سمير للتشكيل الأساسى على حساب يوسف عبد الحفيظ، ويفاضل بين محمد زعلوك ومهند محمد لقيادة الهجوم بينما يظل موقف عمر خضر غامضا من المشاركة أساسيا أمام تنزانيا.