شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يدرس سرعات سيراميكا قبل مباراته مع الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي دراسة فريق سيراميكا قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز ، ويسعى النحاس لدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس الذي يضم مجموعة مُتميزة من اللاعبين القادرين على إحتراق دفاعات الخصوم ، ولديهم سرعات عالية ، ويقود سيراميكا مدرب مُخضرم هو علي ماهر الذي يعرف كيف يواجه الفرق الكبيرة وسبق له تقديم مباريات قوية أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز مع اي فريق يتولّى تدريبه.

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني السابق لمنتخب البحرين ونادي قطر القطري، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وطلب سوزا الحصول على 2.5 مليون دولار سنويا للموافقة على تدريب الأهلي مع جهازه المعاون الذي سيصطحبه معه في تدريب الفريق الأحمر.

وسبق وحقق هيليو سوزا نجاحات كبيرة مع منتخب البحرين وساهم في تتويجهم بلقب كأس غرب آسيا، وتولى القيادة الفنية لفريق قطر القطري خلال الموسم الماضي، ولكن لم تكن موفقة ومن وقتها لم يتولى تدريب أى فريق ولا يرتبط بأى نادي في الوقت الحالي.

وقاد سوزا منتخبات البرتغال في أكثر من مرحلة سنية سواء منتخب الناشئين أو الشباب في الفترة من 2012 وحتى 2019، وتولى تدريب البحرين في الفترة من 2019 إلى 2023، ثم قطر القطري في الفترة من 2023 إلى يوليو 2024.

ويجيد سوزا، صاحب الـ55 عاما، اللعب بطريقة 4/1/4/1، وحقق ثلاث بطولات خلال مسيرته التدريبية، وهى بطل أوروبا مع المنتخب البرتغالي تحت 17 عاما وتحت 19 عاما، وبطل غرب آسيا مع البحرين.