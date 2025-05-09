الامارات | الزمالك يهدد بالتصعيد بعد تأجيل قرار خصم 3 نقاط من الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب نادي الزمالك في بيانه الرسمي الصادر الخميس عن استيائه الشديد من استمرار تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في التظلمات المقدمة بشأن عقوبات مباراة القمة الملغاة أمام الأهلي.

وجاء بيان النادي بعد ساعات من إعلان الاتحاد عن تأجيل قراره حتى 15 مايو الحالي، مبرراً ذلك بعدم ورود أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية.

وكانت أزمة مباراة القمة قد تفجرت بعد رفض الأهلي خوض اللقاء المقرر في 11 مارس الماضي اعتراضاً على تعيين طاقم تحكيم مصري، ليقرر رابطة الأندية اعتبار الزمالك فائزاً مع خصم نقاط من الأهلي قبل التراجع جزئياً عن العقوبة، وهو ما دفع الزمالك لتقديم طعن على القرار.

وفي بيانه، ندد الزمالك بما وصفه بـ"المشهد العبثي وسيطرة العشوائية" في إدارة منظومة اللعبة، معتبراً أن تأجيل قرار الاستئناف ليس مفاجئاً.

واتهم النادي إدارة المسابقة بوجود "رغبة مُبيتة" لخدمة طرف على حسابه، مؤكداً أن "التسويف" أصبح الأسلوب المتبع، ومطالباً بالعدالة قبل يوم 13 مايو.

من جهته، أوضح الاتحاد المصري أن لجنة الاستئناف قررت التأجيل لعدم اكتمال الأوراق وعدم ورود أسباب قرار رابطة الأندية، وأعلنت عن استدعاء رئيس لجنة المسابقات بالرابطة لجلسة 15 مايو (آيار) قبل إصدار القرار النهائي.