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فاركو المنتشي يستدرج بتروجت بالإسكندرية في دوري nile اللية

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فاركو المنتشي يستدرج بتروجت بالإسكندرية في دوري nile اللية

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الجمعة، 09 مايو 2025 07:30 ص

يستضيف فاركو نظيره بتروجت في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الممتاز، في مباراة متوازنة من الفريقين، الذين يبحثون عن احتلال مركز متقدم في جدول المسابقة.

ويرغب فاركو المنتعش في استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الفوز على بيراميدز المتصدر في الجدولة الماضية، في مواصلة عروضه القوية والفوز على بتروجت ومواصلة تحقيق النتائج القوية.

فيما يرغب بتروجت في مداواة جروحه أمام فاركو الليلة بعد الخسارة من سيراميكا في الجولة الماضية، وقبلها الخسارة من الأهلي، ويرغب في استعادة عروضه القوية في جدول المسابقة، وعدم الاكتفاء بالتواجد المشرف فقط ضمن مجموعة الفرق التي تنافس على تحقيق لقب الدوري.

ويحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 29 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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