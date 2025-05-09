شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو المنتشي يستدرج بتروجت بالإسكندرية في دوري nile اللية والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فاركو نظيره بتروجت في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة متوازنة من الفريقين، الذين يبحثون عن احتلال مركز متقدم في جدول المسابقة.

ويرغب فاركو المنتعش في استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الفوز على بيراميدز المتصدر في الجدولة الماضية، في مواصلة عروضه القوية والفوز على بتروجت ومواصلة تحقيق النتائج القوية.

فيما يرغب بتروجت في مداواة جروحه أمام فاركو الليلة بعد الخسارة من سيراميكا في الجولة الماضية، وقبلها الخسارة من الأهلي، ويرغب في استعادة عروضه القوية في جدول المسابقة، وعدم الاكتفاء بالتواجد المشرف فقط ضمن مجموعة الفرق التي تنافس على تحقيق لقب الدوري.

ويحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 29 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.