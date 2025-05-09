شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره سيراميكا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

1- موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يلتقى الزمالك مع سيراميكا فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، فى الأسبوع الخامس من مرحلة الحسم، ببطولة الدورى المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

2- الجهاز الفنى للزمالك

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي،الذى جاء حاملاً،على عاتقه مسئولية كبيرة،تتسم بطموحه الشخصي،لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى،فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

3- التشكيل المتوقع للزمالك وسيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من،حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود الونش،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر،خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري- ناصر ماهر، ومن المتوقع أن يخوض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - أحمد هاني،خط الوسط: محمد عادل - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي،خط الهجوم: مروان عثمان

4- موقف الزمالك وسيراميكا فى الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، مقابل احتلال سيراميكا المركز السادس برصيد 30 نقطة.

5- نتيجة أخر ظهور للزمالك وسيراميكا فى الدورى

تعادل الزمالك فى أخر ظهور له فى بطولة الدورى، أمام المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق، مقابل خسارة سيراميكا أمام البنك الأهلى بنتيجة 4-2.