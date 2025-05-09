شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ناشئو اليد أمام كرواتيا وديا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب ناشئين كرة اليد بقيادة مديره الفني طارق محروس اليوم ،الجمعة، نظيره الكرواتي في الودية الأولي التي تجمع كلا المنتخبين علي أرض الأخير، استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل ، ومن المقرر أن يخوض منتخب ناشئين كرة اليد مواجهة ودية ثانية أمام كرواتيا غدا السبت .

فاز منتخب الناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة المدرب طارق محروس في ودية ثانية علي التشيك بنتيجة35-30 علي أرض الأخير أمس قبل التوجه إلي كرواتيا .

وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا كلا من يوسف عبد الهادي وعمر أحمد عادل وأحمد رمضان ومحمود علي وأحمد حلمي وعادل أحمد سعد و حمزة وليد المرسي ويوسف عبد الغني وسيف الدين جلال و زياد أحمد محمد وفيراس مروان ويوسف أحمد فريد و حسين أبو العلا ويحيي نادر السيد وكريم حمدي السيد.