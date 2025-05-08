شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: "الأهلى فايق والدورى ولع" وبيراميدز تحت ضغط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالخميس، 08 مايو 2025 10:41 م
وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية تحت قيادة مدربه المؤقت عماد النحاس الذي تولّى المسئولية عقب توجيه الشكر للسويسري مارسيل كولر ، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري حيث فاز على المصري بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري الممتاز.
سجل رباعية الأهلي ،إمام عاشور "هدفين" في الدقيقتين 35 و79 ، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، ووسام ابو علي في الدقيقة 58 ، فيما سجل ثنائية المصري ، صلاح محسن في الدقيقة السادسة وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 81.
بهذه النتجية رفع الأهلي رصيده إلى 49 ويعتلي قمة الدوري "مؤقتاً" بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي سيواجه البنك الأهلي غداً في الجولة ذاتها . ، فيما توقف رصيد المصري عند 35.
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