شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: "الأهلى فايق والدورى ولع" وبيراميدز تحت ضغط والان مع تفاصيل الخبر

يرى عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، أن مسابقة الدوري اشتعلت خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد فوز الأهلي على المصري 4-2 وتصدره لجدول المسابقة مؤقتاً في انتظار مباراة بيراميدز والبنك الأهلي غداً ضمن منافسات نفس الجولة.

وقال متعب عبر الاستوديو التحليلي بقناة أون سبورت: الدوري ولع.. الأهلي فايق جدا وبيراميدز يركز الآن على 3 بطولات وهذا قد يفلت الأمور منه، وفوز الأهلي بنتائج كبيرة يضغط على بيراميدز بشكل كبير.

وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية تحت قيادة مدربه المؤقت عماد النحاس الذي تولّى المسئولية عقب توجيه الشكر للسويسري مارسيل كولر ، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري حيث فاز على المصري بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي ،إمام عاشور "هدفين" في الدقيقتين 35 و79 ، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، ووسام ابو علي في الدقيقة 58 ، فيما سجل ثنائية المصري ، صلاح محسن في الدقيقة السادسة وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 81.

بهذه النتجية رفع الأهلي رصيده إلى 49 ويعتلي قمة الدوري "مؤقتاً" بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي سيواجه البنك الأهلي غداً في الجولة ذاتها . ، فيما توقف رصيد المصري عند 35.