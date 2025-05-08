شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للرمادى في أول مباراة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد أيمن الرمادى المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، للظهور الأول مع الفريق في المباراة المقبلة أمام سيراميكا بالجولة الخامسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.

ويلتقى الزمالك مع سيراميكا في الخامسة من مساء غد الجمعة بالجولة الخامسة من محلة التتويج بالدورى، باللقاء الذى يقام بإستاد المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يخوض الرمادى مباراة سيراميكا بنفس تشكيل الفريق في المباراة السابقة، رافعا شعار "تثبيت التشكيل" لحين الاستقرار على التشكيل الذى سيعتمده خلال المباريات القادمة للفريق.

ويسعى الرمادى لتحقيق بطولة مع الفرق خلال الفترة القصيرة التي سيتولى فيها تدريب الأبيض والمقرر لها شهر واحد فقط، وفقا للعقد بين الرمادى والزمالك.

وقاد الرمادى أول مران له مع الزمالك أمس ، برفقة الجهاز المعاون له والمكون من وائل القبانى مديرا للكرة، أيمن عبد العزيز مدرب عام، أحمد سمير، وحازم امام مدربان، ماريو مخطط أحمال، بالإضافة إلى محمد علاء محلل أداء، مع الاستقرار على استمرار الجهازين الطبى والإدارى.

ومن المتوقع أن يخوض الرمادى مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود الونش،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر،خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري- ناصر ماهر.