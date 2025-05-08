شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فتحي يهدي باستور درع اتحاد اليد والان مع تفاصيل الخبر

حرص خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد على تكريم المدير الفني الإسباني للفراعنة خوان كارلوس باستور على هامش ودية الفراعنة أمام البرازيل التي أقيمت اليوم، وانتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 30-27 على صالة حسن مصطفى، وأهداه درع الاتحاد.

و قد وجه خالد فتحى كلمات الشكر والتقدير للمدرب الاسبانى باستور على كل ما قدمه للمنتخب الوطنى المصريخلال توليه مسئولية الفريق متمنيا له كل التوفيق فى الفترة المقبلة.

يأتي تكريم باستور لإنتهاء مسيرته مع الفراعنة بعد تقديمه نتائج قوية بالحصول علي بطولة أفريقيا و الوصول بالمنتخب إلي المركز الخامس عالميا ببطولة العالم الأخيرة.

وسوف يلتقى كل المنتخبين المصري والبرازيلي فى المباراة الودية الثانية يوم السبت القادم فى تمام الساعة السادسة مساء على الصالة المغطاة بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

وتضم قائمة اسماء منتخبنا الوطني المصرى ، محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - ابراهيم المصرى - على زين - محمد سند - احمد عادل - أكرم يسرى - احمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - احمد خيرى - احمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز ايهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.