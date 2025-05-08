شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على المصري بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد برج العرب في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي: إمام عاشور "هدفين" في الدقيقتين 35 و79 ، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ووسام أبو علي في الدقيقة 58 ، فيما سجل ثنائية المصري ، صلاح محسن في الدقيقة السادسة وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 49 ويعتلي قمة الدوري "مؤقتاً" بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي سيواجه البنك الأهلي غداً في الجولة ذاتها، فيما توقف رصيد المصري عند 35.

وخاض الأهلي مباراة الليلة ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور و وسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل المصري ، كالتالي: محمود جاد ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي ، محمد مخلوف ، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو ، صلاح محسن، حسين فيصل وجون ايبوكا.

وأدار مباراة الأهلي والمصري ، الحكم أحمد الغندور ، وعاونه، كل من أحمد حسام، هاني خيري مساعدين، محمود ناصف حكم رابع، مصطفى الشهدى حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد فيديو.