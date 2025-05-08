شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية طاهر ووسام وإمام تقود الأهلي لإسقاط المصري وتصدر الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على المصري بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي ،إمام عاشور "هدفين" في الدقيقتين 35 و79 ، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، ووسام ابو علي في الدقيقة 58 ، فيما سجل ثنائية المصري ، صلاح محسن في الدقيقة السادسة وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 49 ويعتلي قمة الدوري "مؤقتاً" بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي سيواجه البنك الأهلي غداً في الجولة ذاتها ، فيما توقف رصيد المصري عند 35.

وخاض الأهلي مباراة الليلة ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور و وسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل المصري ، كالتالي: محمود جاد ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي ، محمد مخلوف ، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو ، صلاح محسن، حسين فيصل وجون ايبوكا.

وأدار مباراة الأهلي والمصري ، الحكم أحمد الغندور ، وعاونه، كل من أحمد حسام، هاني خيري مساعدين، محمود ناصف حكم رابع، مصطفى الشهدى حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد فيديو.

الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب المصري الذي ضغط بقوة مُبكراً وتصدى القائم لكرة خطيرة من صلاح محسن ليُنقذ مرمى محمد الشناوي من هدف مؤكد، ولم يهدأ أداء المصري بعد هذه الهجمة وواصل الضغط.

وأسفر ضغط المصري عن هدف سجله صلاح محسن في الدقيقة السادسة ، من جملة ملعوبة بشكل جيد وسط تراجع من دفاع لأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي ، وأستمر هجوم المصري وتعرض رامي ربيعة لأصابة وغادر أرض الملعب وشارك مصطفى العش بدلاً منه.

حاول الأهلي العودة للمباراة بأكثر من هجمة لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة هذه الفرص لأهداف ، ونال حسين فيصل بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور في الدقيقة 31.

أستمر الهجوم الأهلاوي إلى أن سجل إمام عاشور هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 35 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة عرضية جيدة من وسام أبو علي ، ونال جون أيبوكا بطاقة صفراء للخشونة مع مروان عطية في الدقيقة 39.

لم يهدأ أداء الأهلي ، وواصل الضغط وسجل وسام أبو علي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 42 من عرضية جيدة من محمد هاني ، قبل أن يقوم أحمد الغندور بإلغاء الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفار .

بعدها واصل الأهلي ، الضغط ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق طاهر محمد طاهر الذي استغل عودة الكرة من "يد" محمود جاد حارس المصري ويودعها في الشباك ، ويتواصل الأداء الهجومي من الأهلي إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط ملحوظ وضغط بكل أوراقه وهدد مرمى محمود جاد أكثر من مرة إلى أن سجل وسام أبو علي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 58 من ضربة حرة مباشرة .

وشارك أكرم توفيق في الدقيقة 63 بدلاً من عمرو السولية ، وحافظ الأهلي على استحواذه التام وأهدر بن شرقي فرصة تسجيل هدف رابع في الدقيقة 70، قبل أن يحتسب الحكم أحمد الغندور ركلة جزاء للأهلي نتيجة عرقلة إمام عاشور في منطقة جزاء المصري ، وسجل منها إمام عاشور الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 79.

وأجرى عماد النحاس تغيير ثلاثي بنزول ، كلاً من محمد مجدي أفشة بدلاً من وسام أبو علي وحسين الشحات بدلاً من اشرف بن شرقي وجراديشار بدلاً من طاهر محمد طاهر.

وبعد تغيير ثلاثي الأهلي ، قلل فخر الدين بن يوسف الفارق بعدما سجل الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 81 من رأسية فشل محمد الشناوي في التعامل معها بشكل جيد، قبل أن ينجح الشناوي في التصدي لكرة قوية من كريم بامبو في الدقيقة 86، وتواصل الأداء الهجومي من الفريقين وإن كانت الخطورة الأكبر للمصري ونال إمام عاشور بطاقة صفراء لإدعاء السقوط ، وبعدها أنهى الحكم المباراة بفوز الأهلي 4-2.