شكرا لقرائتكم خبر عن حماس وتفاؤل في تدريب منتخب الشباب الأخير استعدادا لمواجهة تنزانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر للشباب مرانه الأخير اليوم الخميس، تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

ويلتقي منتخب مصر للشباب فى مباراته المقبلة نظيره التنزاني فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

يحتل منتخب الشباب المركز الرابع فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثانيا برصيد 6 نقاط، وزامبيا ثالثا بخمسة نقاط قبل جولة من نهاية دور المجموعات.