شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقلص الفارق للمصرى أمام الأهلى لـ (4-2) والان مع تفاصيل الخبر

سجل فخر الدين بن يوسف لاعب المصرى الهدف الثانى لفريقه في شباك الأهلى بالدقيقة 81 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لتصبح النتيجة 4-2 للمارد الأحمر.

تشكيل الأهلي أمام المصرى

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

بدلاء الأهلى أمام المصرى

مصطفى شوبير وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات ومحمد ‏مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا ومصطفى العش.

تشكيل المصرى أمام الأهلى

محمود جاد لحراسة المرمى.

كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف ، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

صلاح محسن، حسين فيصل كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

بدلاء المصرى أمام الأهلى

محمد شحاته ، أحمد عيد ، خالد صبحي ، حسن علي ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر، ميدو جابر ، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.





ترتيب الأهلى والمصرى فى الدورى

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

ويُدير مباراة الأهلي والمصري الليلة فى الدورى المصرى "دورى nile"، أحمد الغندور ، ويعاونه، كل من أحمد حسام، هاني خيري مساعدين، محمود ناصف حكم رابع، مصطفى الشهدى حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد فيديو.