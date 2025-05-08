شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محمود جهاد ومحمد شحاتة من المشاركة مع الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الخامسة من مساء غد يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره سيراميكا في الجولة الخامسة من مرحلة التتوييج بطولة الدورى.

ومن المقرر أن يغيب عن الزمالك في المباراة الثنائى محمود جهاد ، ومحمد شحاتة في ظل الإصابة التي يعانى منها اللاعبان ، حيث يعانى محمد شحاتة من الام في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الفريق أمام البنك الأهلى بالجولة السابقة من بطولة الدورى، بينما يعانى محمود جهاد من إصابة عبارة عن شد فى العضلة الخلفية، تسببت فى غيابه عن مباراة المصري البورسعيدى الخميس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين بالإضافة إلى مباراة الفريق أمام البنك الأهلى الجولة السابقة و انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويقود الزمالك أمام سيراميكا أيمن الرمادى المدير الفنى الجديد للفريق، والذى تولى المهمة الفنية خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو الذى تم توجيه الشكر له لتراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة ، وتم إنهاء ارتباطه مع الفريق بالتراضى بين الطرفين.

وقاد الرمادى أول تدريب له في المهمة الرسمية مع الزمالك أمس بعد أن وقع على العقود، ويعاونه في الجهاز كل من وائل القبانى مدير كرة، أيمن عبد العزيز مدرب عام، أحمد سمير و حازم إمام مدربان ، بالإضافة إلى عماد المندوه مدرب للحراس، ومحمد علاء محلل أداء ، وماريو مخطط أحمال.