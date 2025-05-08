شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. المصري يبحث عن تقليل الفارق بعد تقدم الأهلي 3-1 والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري المقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري الممتاز، وأصبحت النتيجة تقدم الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب المصري الذي ضغط بقوة مُبكراً وتصدى القائم لكرة خطيرة من صلاح محسن ليُنقذ مرمى محمد الشناوي من هدف مؤكد، ولم يهدأ أداء المصري بعد هذه الهجمة وواصل الضغط.

وأسفر ضغط المصري عن هدف سجله صلاح محسن في الدقيقة السادسة ، من جملة ملعوبة بشكل جيد وسط تراجع من دفاع الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي ، وأستمر هجوم المصري وتعرض رامي ربيعة لأصابة وغادر أرض الملعب وشارك مصطفى العش بدلاً منه.

حاول الأهلي العودة للمباراة بأكثر من هجمة لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون ترجمة هذه الفرص لأهداف ، ونال حسين فيصل بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور في الدقيقة 31.

أستمر الهجوم الأهلاوي إلى أن سجل إمام عاشور هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 35 بعدما أحسن التعامل مع تمريرة عرضية جيدة من وسام أبو علي ، ونال جون أيبوكا بطاقة صفراء للخشونة مع مروان عطية في الدقيقة 39.

لم يهدأ أداء الأهلي ، وواصل الضغط وسجل وسام أبو علي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 42 من عرضية جيدة من محمد هاني ، قبل أن يقوم أحمد الغندور بإلغاء الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفار .

بعدها واصل الأهلي ، الضغط ليُسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق طاهر محمد طاهر الذي استغل عودة الكرة من "يد" محمود جاد حارس المصري ويودعها في الشباك ، ويتواصل الأداء الهجومي من الأهلي إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط ملحوظ وضغط بكل أوراقه وهدد مرمى محمود جاد أكثر من مرة إلى أن سجل وسام أبو علي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 58 من ضربة حرة مباشرة .

ويخوض الأهلي مباراة الليلة ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور و وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد "بدلاء" الأهلي، كلاً من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات ومحمد ‏مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا ومصطفى العش.‏

فيما جاء تشكيل المصري ، كالتالي: محمود جاد ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي ، محمد مخلوف ، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو ، صلاح محسن، حسين فيصل وجون ايبوكا.

وعلى مقاعد بدلاء المصري يتواجد ، كلاً من : محمد شحاته ، أحمد عيد ، خالد صبحي ، حسن علي ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر، ميدو جابر ، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

ويُدير مباراة الأهلي والمصري الليلة فى الدورى المصرى "دورى nile"، أحمد الغندور ، ويعاونه، كل من أحمد حسام، هاني خيري مساعدين، محمود ناصف حكم رابع، مصطفى الشهدى حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد فيديو.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى المصرى كانت ضد حرس الحدود وانتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف دون رد فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع الزمالك سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة