حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 -5 -2010

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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة اليوم الخميس 8 -5 -2010، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار والأحداث الهامة، أبرزها، تظلمات مباراة الأهلى والزمالك.. لجنة الاستئناف تؤجل قرارها لـ 15 مايو

تظلمات مباراة الأهلى والزمالك.. لجنة الاستئناف تؤجل قرارها لـ 15 مايو

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة إليها بشأن مباراة الزمالك والأهلي.

المغربى أمين زحزوح يدخل دائرة المرشحين للانضمام للزمالك

دخل المغربى أمين زحزوح لاعب فريق الجيش المغربى دائرة المرشحين للانضمام إلى فريق الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تم الدخول في مفاوضات مع اللاعب.

ميدو : لاداعى للصيد في الماء العكر وتصريحاتى يتم تحريفها

حرص أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك على توضيح تصريحاته اتى خرج بها أمس، عن محاولة تشويه صورته من جانب البعض.

سيدورف على طاولة المرشحين لتدريب الأهلي خلفاً لمارسيل كولر

تلقى النادي الأهلي ترشيحا للتعاقد مع الهولندي كلارينس سيدروف عن طريق ممدوح الساعاتي وكيل اللاعبين لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الفترة القادمة.

مهاجم فاركو على رادار الأهلي لضمه في الصيف

دخل عمرو ناصر مهاجم فاركو دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل ، بعد تألقه مع فريقه في الموسم الحالي ولفت الأنظار بفضل المستويات الرائعة التي يقدمها مع فاركو.

الأهلي يدرس ضم عمر فايد على سبيل الإعارة مع أحقية البيع النهائي

يدرس مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع عمر فايد لاعب جيرمينال بيرشوت البلجيكي والمعار من فناربخشة التركي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

منتخب الشباب يختتم تدريباته لمواجهة تنزانيا في كأس الأمم الأفريقي

واصل منتخب مصر للشباب تدريباته اليوم الخميس، تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات.

تعرف على موعد رفع إيقاف القيد عن الزمالك

بدأ مسئولو نادى الزمالك في إنهاء ملف إيقاف قيد الفريق، الذى تعرض له النادى لمدة 3 فترات بسبب مستحقات خالد بوطيب، و جايمى باتشيكو.