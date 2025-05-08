شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب على موعد محتمل مع غانا في ربع نهائي أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق كرة القدم المصرية بشغف مصير منتخب الشباب في بطولة أمم إفريقيا، حيث تشير اللوائح إلى مواجهة محتملة وقوية أمام منتخب غانا في الدور ربع النهائي حال نجاح الفراعنة الصغار في التأهل.

ويواصل منتخب مصر للشباب مرانه، تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثلاث، وقد ضمنت بالفعل منتخبات المغرب ونيجيريا وغانا والسنغال والكونغو الديمقراطية تأهلها للدور التالي.

وتتصدر غانا المجموعة الثالثة، مما يعني أنها ستواجه صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى ويتنافس حاليًا منتخبات مصر وتونس وزامبيا وجنوب إفريقيا على هذين المقعدين.

وتشير التكهنات إلى أن منتخب مصر قد يتأهل كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، وفي هذه الحالة، سيصطدم الفراعنة الصغار بمنتخب غانا القوي في مباراة حاسمة لتحديد المتأهل للدور نصف النهائي.

ويلتقي منتخب مصر للشباب فى مباراته المقبلة نظيره التنزاني فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

يحتل منتخب الشباب المركز الرابع فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثانيا برصيد 6 نقاط، وزامبيا ثالثا بخمسة نقاط قبل جولة من نهاية دور المجموعات.