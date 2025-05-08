شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يصطدم بالغيابات فى أول ظهور مع الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم أيمن الرمادى المدير الفني لفريق الزمالك بأزمة الغيابات في أول ظهور مع القلعة البيضاء على رأس القيادة الفنية في مباراة سيراميكا المقرر لها في الخامسة عصر غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة البطولة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الزمالك جهود كلاً من أحمد فتوح،محمود جهاد وأحمد الجفالى،بسبب الإصابة،بينما يغيب أحمد حمدي بسبب عدم الجاهزية الفنية،حيث يعمل الرمادى على تجهيز البدائل المناسبة من أجل تخطى عقبة سيراميكا في مباراة الدوري غداً الجمعة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتازوالتي تٌعد الأولى في القيادة الفنية لأيمن الرمادى المدير الفني الجديد للفريق، بعد توليه تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من أيمن الرمادي مدير فني ، وائل القباني مدير كرة، أيمن عبد العزيز مدرب عام، أحمد سمير مدرب مساعد، حازم إمام مدرب مساعد، عماد المندوه مدرب حراس المرمى، ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال، بالاضافة إلى محمد علاء محلل الأداء، فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.