شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والمصري ببرج العرب في دورى nile..صور والان مع تفاصيل الخبر

إنطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والمصري بإستاد برج العرب في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور و وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد "بدلاء" الأهلي، كلاً من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات ومحمد ‏مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وأحمد رضا ومصطفى العش.‏

فيما جاء تشكيل المصري ، كالتالي: محمود جاد ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي ، محمد مخلوف ، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو ، صلاح محسن، حسين فيصل وجون ايبوكا.

وعلى مقاعد بدلاء المصري يتواجد ، كلاً من : محمد شحاته ، أحمد عيد ، خالد صبحي ، حسن علي ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر، ميدو جابر ، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

ويُدير مباراة الأهلي والمصري الليلة فى الدورى المصرى "دورى nile"، أحمد الغندور ، ويعاونه، كل من أحمد حسام، هاني خيري مساعدين، محمود ناصف حكم رابع، مصطفى الشهدى حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد فيديو.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى المصرى كانت ضد حرس الحدود وانتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف دون رد فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع الزمالك سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة.





الاهلي والمصري البورسعيدي



السولية



الشناوي



امام عاشور



بن شرقي



رامي ربيعة ايبوكا



صلاح محسن



عمرو السولية



محمد هاني



هدف التعادل للاهلي



ياسر ابراهيم