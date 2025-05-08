"الزمالك والأهلي في صدارة الأزمة: تأجيل حاسم لقرار لجنة الاستئناف بشأن مباراة القمة!"

الشارقة - اميمة ياسر - قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، رئيس اللجنة، تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة إليها بشأن مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري إلى جلستها المقرر انعقادها يوم 15 مايو الحالي.

وقالت اللجنة في أسباب قراراها بالتأجيل، إنه لم يرد إليها أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية، مما يجعل الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في أوجه الدفاع والدفوع لكافة الأطراف المتظلمة.

كما قررت اللجنة، استدعاء رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى جلستها المقبلة قبل إصدار القرار في التظلمات المرفوعة إليها وإعلان كافة الأطراف المتظلمة.

قرارا لجنة التظلمات السابقة بشأن أزمة مباراة القمة

وقررت لجنة التظلمات في وقت سابق، حجز التظلمات للنطق بالحكم في جلسة 8 مايو، مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراراتها السابقة ضمن ملف القضية.

إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي

كما أعلنت رابطة الأندية أيضًا في وقت سابق، إلغاء قرار خصم ثلاث نقاط من الأهلي، بعد تغيبه عن الحضور إلى مباراة القمة أمام الزمالك، وهو ما أثار اعتراضًا واسعًا من المنافسين، وعلى رأسهم الزمالك وبيراميدز، اللذان بادرا بتقديم طعون رسمية للجنة التظلمات.

الزمالك يطالب بالمساواة

نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أكد في شكواه، أن قرار الرابطة يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن لوائح المسابقة واضحة في حالات الغياب غير المبرر، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وإعادة تطبيق اللائحة بشكل عادل على جميع الأندية.

وفي السياق ذاته، أشار نادي بيراميدز، إلى أن تجاهل تطبيق العقوبات من شأنه الإخلال بمسار المنافسة، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا بتطبيق القوانين دون تمييز.