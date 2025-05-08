شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج ويحصد برونزية كأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

حصد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، برونزية كأس مصر لكرة السلة رجال موسم 2024/2025.

جاء ذلك بعد الفوز على سبورتنج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر، بنتيجة 82/73.

جاءت نتائج الفترات كالتالي:

25/18

49/36

64/55

82/73

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل المباراة النهائية بين الاتحاد والأهلي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 97/88.

فيما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.

ويقود المباراة النهائية، طاقم تحكيم أجنبي، يتكون من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.