شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع 3 صفقات أجنبية لتدعيم فريق اليد قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع ثلاث صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، استعداداً للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

وتعاقد الزمالك مع، المونتينيجري برانكو فويكوفيتش، قادماً من دينامو بوخارست الروماني، ويشغل مركز الظهير الأيمن، والتونسي يوسف معرف، قادماً من الصفا السعودي، ويشغل مركز الظهير الأيسر، وبيجاد مروان، قادماً من سبورتنج، ويجيد اللعب في مركز الدائرة.

ويأتي التعاقد مع الثلاثي في إطار سعي مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، قادرة على المنافسة بقوة على الألقاب والبطولات.

قبل مواجهة الاهلى فى نصف نهائي منافسات السوبر الإفريقي للرجال والمقررة في تمام السابعة مساء من يوم الإثنين المقبل على صالة الأمير عبد الله الفيصل، والفائز منهما يواجه الترجي التونسي والمنتدى المغربي اللذان يلتقيا فى نفس اليوم بتمام التاسعة مساء.