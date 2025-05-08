شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية تحت 20 سنة يستأنف تدريباته في فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف اليوم المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة تدريباته الفنية بمركز المنتخبات الفرنسى فى مدينة كلير فونتين وذلك بعد يوم راحة أمس.

ركز الجهاز الفني الفرنسي والمصري خلال تدريبات اليوم على الجانب الدفاعي من خلال وحدات تدريبية خاصة تهدف إلى رفع الكفاءة التكتيكية والتنظيمية للاعبات.

وقام بالأمس الجانب الفرنسي المضيف للبعثة المصرية بتنظيم برنامج ثقافي لبعثة المنتخب المصري في العاصمة الفرنسية باريس، التى تبعد ساعتين عن مدينة كليرفوتنين وتضمن البرنامج زيارة معالم باريس الشهيرة مثل برج إيفل، ومتحف اللوفر، والمسلة المصرية وقوس النصر وشارع الشانزليزية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة قد توجهت الأحد الماضي إلى فرنسا لخوض معسكر تدريبي هناك لمدة ستة أيام للاعبات والمدربات، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول تطوير كرة القدم النسائية الذى تم توقيعه بين الاتحادين المصري والفرنسي.