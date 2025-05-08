شكرا لقرائتكم خبر عن صراع المربع الذهبي يشعل مواجهة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أشعل صراع ترتيب المراكز في المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري، المواجهة المرتقبة بين البنك الأهلي وبيراميدز بالدوري، حيث يبحث بيراميدز عن تصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها بالجولة الماضية أمام فاركو بنتيجة 3-2، وأوقفت رصيد السماوي عند النقطة 47 في الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

كما يبحث البنك الأهلي عن مواصلة عروضه القوية بعد التعادل 2-2 في الجولة الماضية أمام الزمالك، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، ويسعى أبناء طارق مصطفى عن حصد الثلاث نقاط لاقتحام المربع الذهبي والمشاركة في البطولات القارية.

يختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، استعداداته لمواجهة بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غداً الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم الدوري.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري والتي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق.

ويتبقى للبنك الأهلي 5 مباريات في مسابقة الدوري جاءت كالتالي:



1ـ البنك x بيراميدز يوم الجمعة 9 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً

2ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد الماكس الساعة 8 مساءً

3ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

4ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة

5ـ بتروجت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة