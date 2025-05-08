شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحذر لاعبي البنك الأهلي من انتفاضة بيراميدز بعد هزيمة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

عقد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش الاستعداد لمواجهة بيراميدز المرتقبة، حذرهم خلالها من انتفاضة لاعبي بيراميدز في اللقاء المنتظر بعد تعثر السماوي بالهزيمة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية خاصة وأن بيراميدز يبحث عن الفوز من أجل صدارة الدوري والابتعاد عن المنافسة مع الأهلي.=

يختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، استعداداته لمواجهة بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم الدوري.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري والتي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق.

ويتبقى للبنك الأهلي 5 مباريات في مسابقة الدوري جاءت كالتالي:

1ـ البنك x بيراميدز يوم الجمعة 9 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً

2ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد الماكس الساعة 8 مساءً

3ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

4ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة

5ـ بتروجت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة