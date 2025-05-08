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جوري مصطفى تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك.. صور

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  • جوري مصطفى تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك.. صور 1/7
  • جوري مصطفى تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك.. صور 2/7
  • جوري مصطفى تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك.. صور 3/7
  • جوري مصطفى تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك.. صور 4/7
  • جوري مصطفى تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك.. صور 5/7
  • جوري مصطفى تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك.. صور 6/7
  • جوري مصطفى تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك.. صور 7/7

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القاهرة - سامية سيد - توجت اللاعبة جوري مصطفى بالميدالية الذهبية في جمباز الأيروبك ببطولة الجمهورية تحت 8 سنوات بنات، والتى أقيمت على صالة نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر.

وشهدت منافسات البنات في بطولة الجمهورية للجمباز، تألق العديد من اللاعبات وتوجن بالميدالية الذهبية إيثار احمد وكارما طارق وكارما محمد وسارة أحمد وأسيا جمال.

جوري مصطفى
جوري مصطفى

 

إيثار احمد
إيثار احمد
كارما طارق
كارما طارق
أسيا جمال
أسيا جمال
كارما محمد
كارما محمد
سارة أحمد
سارة أحمد

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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