شكرا لقرائتكم خبر عن جوري مصطفى تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت اللاعبة جوري مصطفى بالميدالية الذهبية في جمباز الأيروبك ببطولة الجمهورية تحت 8 سنوات بنات، والتى أقيمت على صالة نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر.

وشهدت منافسات البنات في بطولة الجمهورية للجمباز، تألق العديد من اللاعبات وتوجن بالميدالية الذهبية إيثار احمد وكارما طارق وكارما محمد وسارة أحمد وأسيا جمال.



جوري مصطفى



إيثار احمد



كارما طارق



أسيا جمال



كارما محمد