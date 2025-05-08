شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته لمواجهة تنزانيا في كأس الأمم الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر للشباب تدريباته اليوم الخميس، تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

ويدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، اجراء تعديلات على تشكيل الفراعنة الصغار فى مباراة تنزانيا يوم غد الجمعة فى الجولة الخامسة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما التى تقام فى مصر.

وهناك تعديلات اضطرارية سيجريها أسامة نبيه بسبب الإصابة مثل محمد عبد الله الذى خرج من المعسكر بعد تعرضه لمزق فى العضلة الأمامية على أن يشارك بدلا منه مؤمن شريف العائد من الإصابة فى الرأس فى المباراة الأولى أمام جنوب افريقيا.

كما يدرس أسامة نبيه عودة محمد سمير للتشكيل الأساسى على حساب يوسف عبد الحفيظ، ويفاضل بين محمد زعلوك ومهند محمد لقيادة الهجوم بينما يظل موقف عمر خضر غامضا من المشاركة أساسيا أمام تنزانيا.

ويلتقي منتخب مصر للشباب فى مباراته المقبلة نظيره التنزاني فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

يحتل منتخب الشباب المركز الرابع فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثانيا برصيد 6 نقاط، وزامبيا ثالثا بخمسة نقاط قبل جولة من نهاية دور المجموعات.



تدريب منتخب الشباب



تدريب منتخب الشباب



تدريب منتخب الشباب



تدريب منتخب الشباب