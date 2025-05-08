شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبات مباراة سموحة وطلائع الجيش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الخميس، 08 مايو 2025 07:55 م

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عقوبات المجموعة الثانية في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري ، وجاءت العقوبات كالتالي:

مباراة سموحة طلائع الجيش:

إيقاف محمد فتح الله جمعة لاعب طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعبة خطر في مباراة سموحة التي أنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

إضافة إلى تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

وتعرض فتح الله للطرد خلال مواجهة سموحة ضد طلائع الجيش في الدقيقة 89 بعد تدخل عنيف على محمد سالم.