شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وأحمد عبد الحليم يحضران مران الزمالك قبل مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق اليوم الخميس، والتقى سليمان مع أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق، وقام بتهنئته بتدريب الفريق، والتأكيد له على دعم الإدارة للجهاز الفني واللاعبين.

كما تواجد في مران الفريق اليوم، أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق والذي حرص على دعم ومساندة أيمن الرمادي.

وخاض فريق الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي إستعدادا لمواجهة سيراميكا غدا الجمعة في بطولة الدوري.