شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا يقود هجوم المصري أمام الأهلي في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من مباريات حسم الدوري والتي تجمع الفريقين في الثامنة مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء تشكيل المصري لمباراة الأهلي كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى.

كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف ، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

صلاح محسن، حسين فيصل كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

وعلى مقاعد البدلاء : محمد شحاته ، أحمد عيد ، خالد صبحي ، حسن علي ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر، ميدو جابر ، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

ويُدير مباراة الأهلي والمصري الليلة فى الدورى المصرى "دورى nile"، أحمد الغندور ، ويعاونه، كل من أحمد حسام، هاني خيري مساعدين، محمود ناصف حكم رابع، مصطفى الشهدى حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد فيديو.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى المصرى كانت ضد حرس الحدود وانتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف دون رد فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع الزمالك سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة.