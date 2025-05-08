شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد رفع إيقاف القيد عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الزمالك في إنهاء ملف إيقاف قيد الفريق، الذى تعرض له النادى لمدة 3 فترات بسبب مستحقات خالد بوطيب، و جايمى باتشيكو، حيث يتم تجهيز المبلغ المستحق على الزمالك والذى يبلغ 2 مليون ولار، أي ما يعادل 100 مليون جنيه.

وتبلغ قيمة الأقساط المتأخرة لخالد بوطيب 983 ألف يورو، يستحق دفع 600 ألف يورو خلال الأيام الجارية، على أن يتم سداد باقى المبلغ بأقساط شهرية تبلغ قيمة كل قسط 138 ألف يورو شهريا للاعب، بينما تبلغ مستحقات باتشيكو 880 ألف دولار .

وكشف مسئولو الزمالك أن أزمة إيقاف القيد سيتم حلها بشكل نهائي نهاية الأسبوع القادم، بسداد المبالغ المستحقة على النادى ، حتى يتمكن الزمالك من التعاقد مع صفقات جديدة و تدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر.

الزمالك مطالب بحل الأزمة قبل يوم 31 مايو الجارى، للحصول على الرخصة الأفريقية، ورغم أن هذه المهلة يمكن مدها لنهاية يونيو من جانب الفيفا إلا أن النادى سيسدد جميع المستحقات قبل نهاية المهلة، وبالتحددي نهاية الأسبوع المقبل.