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الأهلي يصل ملعب برج العرب لمواجهة المصري في دورى nile

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الأهلي يصل ملعب برج العرب لمواجهة المصري في دورى nile

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

الخميس، 08 مايو 2025 06:51 م

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب برج العرب لخوض مباراة المصري المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، في الدوري الممتاز، وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس المدرب المؤقت بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي ستسبق إنطلاق المباراة المرتقبة.

ويُدير مباراة الأهلي والمصري الليلة فى الدورى المصرى "دورى nile"، أحمد الغندور ، ويعاونه، كل من أحمد حسام، هاني خيري مساعدين، محمود ناصف حكم رابع، مصطفى الشهدى حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد فيديو.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى المصرى كانت ضد حرس الحدود وانتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف دون رد فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع الزمالك سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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