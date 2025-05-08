شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب برج العرب لمواجهة المصري في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب برج العرب لخوض مباراة المصري المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، في الدوري الممتاز، وقام الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس المدرب المؤقت بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي ستسبق إنطلاق المباراة المرتقبة.

ويُدير مباراة الأهلي والمصري الليلة فى الدورى المصرى "دورى nile"، أحمد الغندور ، ويعاونه، كل من أحمد حسام، هاني خيري مساعدين، محمود ناصف حكم رابع، مصطفى الشهدى حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد فيديو.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى المصرى كانت ضد حرس الحدود وانتهت بفوز الأحمر بخمسة أهداف دون رد فيما تعادل المصرى البورسعيدى مع الزمالك سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة.