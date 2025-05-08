شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يبحث استعادة صدارة قائمة الهدافين أمام المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث إمام عاشور لاعب الأهلي هز شباك المصري الليلة في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، من أجل استعادة صدارة هدافي المسابقة.

وابتعد إمام عاشور عن صدارة هدافي الدوري التي كان يتقاسمها مع الثنائي ناصر منسي وأسامة فيصل برصيد 9 أهداف، لاسيما وأن الثنائي منسي وفيصل سجلا هدفا في الجولة الماضية وتقاسما صدارة الهدافين بدون إمام عاشور.

ويقبع إمام عاشور في المركز الثالث بجدول هدافي الدوري برصيد 9 أهداف ويبحث في تسجيل هدف اليوم للاستمرار في المنافسة على لقب هدافي الدوري.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدى في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكانت أخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد حرس الحدود والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف دون رد فيما تعادل المصري البورسعيدى مع الزمالك سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي ، وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة، انتظاراً لقرار لجنة التظلمات بإتحاد الكرة اليوم الخميس لحسم موقف خصم ثلاثة نقاط جديدة من المارد الأحمر في أزمة مباراة القمة والتي رفض الاهلى خوضها بسبب عدم وجود تحكيم أجنبى.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويترقب عشاق الأهلي مواصلة انتصارات المارد الأحمر الليلة في لقاء المصري تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسري مارسيل كولر ، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز الكبوة الأخيرة بعد وداع دوري أبطال أفريقيا لصالح صن داونز من الدور نصف النهائي.