شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع باللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي، بالجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة بيراميدز والمقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، استعداداته لمواجهة بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غداً الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم الدوري.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري والتي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق ، ويتبقى للبنك الأهلي 5 مباريات في مسابقة الدوري جاءت كالتالي:

1ـ البنك x بيراميدز يوم الجمعة 9 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً

2ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد الماكس الساعة 8 مساءً

3ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

4ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة

5ـ بتروجت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة