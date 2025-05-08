شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الشباب والرياضة.. الإسماعيلية تحتضن ختام الدوري الرياضي وتصفيات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة الإسماعيلية ختام فعاليات الدوري الرياضي لقطاع القناة والشرقية، والذي نُظم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف وتنظيم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة ماجد العزازي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

وشهد اليوم الختامي حضورًا لافتًا ومشاركة واسعة من فرق مراكز الشباب في منافسات متنوعة شملت: خماسي كرة القدم، كرة القدم النسائية، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، والكرة الطائرة للفتيات، إلى جانب معرض مميز لمنتجات أندية الفتاة والمرأة.

وكانت أبرز الفعاليات هي التصفيات النهائية لدوري كرة القدم النسائية، بمشاركة فرق متميزة من محافظات الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، المنوفية، والشرقية، حيث تأهلت الفرق الفائزة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أعرب ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وعميد كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس، عن سعادته بالنجاح الباهر للتنظيم والمستوى المميز للمشاركين، موجّهًا الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر للأنشطة الرياضية والشبابية، مؤكدًا أن هذا الدعم هو المحرك الحقيقي للتنمية الرياضية واكتشاف المواهب في مصر.

كما شهد الحدث حضور نخبة من قيادات العمل الرياضي والشبابي، من بينهم الدكتور محمد سليمان، أمين صندوق الاتحاد العام ومدير عام الحوكمة والرقابة بوزارة الشباب والرياضة، الذي أكد في تصريح خاص أن هذه البطولات تمثل ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب في مراكز الشباب، وتعكس قوة الشراكة بين الاتحاد والوزارة في تنفيذ رؤية الدولة نحو بناء جيل رياضي متميز. وأضاف:

"نحن نؤمن أن مراكز الشباب هي منصات الانطلاق الأولى للأبطال الحقيقيين، وملتقى للتمكين والتنمية. وبدعم معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، نستمر في بناء منظومة رياضية متكاملة تتيح الفرص لجميع الشباب في ربوع مصر".

كما حضر الفعاليات الدكتورة هناء شبيب وكيل كلية علوم الرياضة، والدكتور محمد غنيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وفرعه بالمحافظة، الذين أشادوا جميعًا بالتنظيم والروح الرياضية العالية التي سادت المنافسات.

واختُتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة، وسط إشادة جماعية بمستوى الحدث الذي يجسّد رؤية وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة المجتمعية وتمكين الشباب والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية.



الدوري الرياضي وتصفيات الكرة النسائية



تصفيات الكرة النسائية



ختام الدوري الرياضي



ختام الدوري الرياضي وتصفيات الكرة النسائية