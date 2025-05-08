شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، في اجتماعه الأول بالتشكل الجديد عدة قرارات تنظيمية وإدارية وفنية.

وتضمنت أبرز القرارات اختيار ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة البعثة المصرية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، على أن يحضر اللواء حازم حسني، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية اجتماع رؤساء بعثات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الفترة من 1 إلى 2 يونيو المقبل.

كما تمت الموافقة على اختيار محمد مطيع الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، لتمثيل اللجنة في سمينار التواصل الرقمي بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يقام في دولة أوزبكستان في الفترة من 2 إلى 5 يونيو المقبل.

كما تمت الموافقة على المشاركة في الدورة الأفريقية للمدارس بلاعب ولاعبة ومدرب من كل اتحاد في الفئة العمرية تحت 17 سنة بشرط أن يكون اللاعبين المشاركين ما زالوا طلابا في مرحلة التعليم الأساسي، وسيتم مخاطبة الجهة الإدارية باعتماد تشكيل البعثة الرمزية على أن يكون اللواء مجدي اللوزي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رئيسا لبعثة مصر في الدورة الأفريقية للمدارس.

كما تم اعتماد قرار بأن يكون ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية المصرية.

ووافق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على اختيار أحمد حبش، رئيس الاتحاد المصري للشراع، رئيسا للجنة العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية المصرية، كما تم اختيار أيمن علي، رئيس الاتحاد المصري للدرجات، رئيسا للجنة الفنية باللجنة الأولمبية المصرية.

وحضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لليد، رئيس لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية المصرية، والمكلف بإعداد خطة طويلة المدى بالتعاون مع الاتحادات الرياضية استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وأولمبياد 2032 التي تقام في بريزبان بأستراليا.

وفي ختام اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الأول بعد إعادة تشكيله قرر استمرار الجلسة لمدة 10 أيام بهدف استكمال تشكيل باقي اللجان داخل اللجنة الأولمبية المصرية.