دورة روما: شفيونتيك تبلغ الدور الثالث بفوز ساحق وجابر ترافقها دون أن تلعب

الرياص - اسماء السيد - روما : استهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا مشوارها في دورة روما للألف نقطة بكرة المضرب، بفوز ساحق على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 6 1 و6 0 الخميس في الدور الثاني.

ودخلت شفيونتيك (23 عاما) دورة العاصمة الإيطالية بعد هزيمة محبطة أمام الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين من دون رد في نصف نهائي دورة مدريد.

لكن البولندية لم تخسر سوى شوط واحد في فوزها الساحق على منافستها خلال 52 دقيقة فقط، حاجزة مقعدها في الدور الثالث حيث ستواجه الفائزة من مباراة الأميركية دانييل كولينز والرومانية إيلينا غابرييلا روسه.

وتُعد هذه الدورة الترابية التي توّجت شفيونتيك بلقبها ثلاث مرات، خطوة أساسية نحو الدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى، علما أنها لم تحقق أي لقب هذا الموسم حتى الآن.

وبلغت التونسية أنس جابر المصنفة 27 الدور الثالث بانسحاب منافستها التشيكية بترا كفيتوفا بسبب الإصابة.

واضطرت كفيتوفا التي حققت أول فوز لها بعد عودتها من إجازة الأمومة عندما تغلبت على الرومانية إيرينا كاميليا بيغو 7 5 و6 1 في الدور الأول، إلى الانسحاب بسبب إصابة في أسفل ساقها اليمنى.

وتلتقي جابر في الدور الثالث مع الايطالية جازمين باوليني الخامسة أو النيوزيلندية لولو سون.

وكانت جابر اضطرت إلى الانسحاب بسبب الإصابة في مواجهتها لباوليني في الدور الثالث لدورة ميامي للالف نقطة الشهر الماضي، ثم خرجت من الدور الثاني لدورة مدريد للألف أيضا على يد اليابانية مويوكا أوتشيجيما.

وحجزت اليابانية ناومي أوساكا بطاقتها إلى الدور ذاته بفوزها الصعب على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 2 6 و7 5 و6 1.

وحسمت السويسرية المجموعة الاولى في صالحها بسهولة 6 2 في 21 دقيقة، وتقدمت 5 4 في الثانية والارسال بحوزتها في الشوط العاشر لحسمها في صالحها، لكن اليابانية أنقذت الموقف بكسر إرسال منافستها وفرض التعادل 5 5 في طريقها الى كسب ثلاثة أشواط متتالية وحسمها 7 5 في 47 دقيقة.

وانتفضت اليابانية في المجموعة الثالثة الحامسة وكسرت إرسال السويسرية في الشوطين الثاني والرابعة متقدمة 4 0 ثم 5 0 قبل ان تنهيها في صالحها 6 1 في 28 دقيقة.