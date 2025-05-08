شكرا لقرائتكم خبر عن التظلمات: انتهينا من سماع أقوال الأندية في أزمة مباراة القمة ولن يتواجدوا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة التظلمات باتحاد الكرة أنه تم الانتهاء من الاستماع لمسئولى الأندية الثلاث الأهلي والزمالك وبيراميدز في واقعة غياب الأهلي عن مباراة القمة، ومن المرجح أن يتم إصدار القرارات النهائية الخاصة بالمباراة اليوم.

تحسم لجنة التظلمات باتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى الممتاز، والتى لم تقم بسبب انسحاب الفريق بداعى عدم استقدام حكام أجانب للمباراة ، و ينتظر الجميع قرار الأهلي ، وهناك عدة سيناريوهات منتظر تطبيقها في حالة إصدار اللجنة للقرارات اليوم وعلى رأسها :



1-الأخد بقرار رابطة الأندية

السيناريو الأول وهو اعتماد لجنة التظلمات ، قرار رابطة الأندية المحترفة بخصم 3 نقاط فقط من رصيد النادي الأهلي، وذلك على خلفية أزمة مباراة القمة وانسحاب الفريق الأحمر من اللقاء أمام نادي الزمالك.



2-خصم 6 نقاط

السيناريو الثاني وهو خصم الـ6 نقاط بواقع 3 نقاط لمباراة الانسحاب و خصم 3 نقاط مثلهم بنهاية الموسم كما حدث مع الزمالك في الموسم المنقضي .



3 – إعادة المباراة

وهو السيناريو الثالث أمام لجنة التظلمات و لكنه بناء على تصريحات العديد من القانونيين أكدوا صعوبة هذا الأمر ، وهو ما سيتم حسمه من قبل لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

تضم لجنة التظلمات كلا من المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم انور.