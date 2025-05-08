شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول مباراة للرمادى في قيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.

و تٌعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا هي الأولى في القيادة الفنية لأيمن الرمادى المدير الفني الجديد للفريق، بعد توليه تدريب الفريق خلفا للبرتغالى جوزيه بيسيرو.

وتقام مباراة الزمالك أمام سيراميكا في الخامسة من مساء غد الجمعة بإستاد المقاولون العرب، بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى.

وتولى أيمن الرمادى القيادة الفنية للزمالك بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو الذى تم توجيه الشكر له ، وإنهاء ارتباطه مع الفريق بالتراضى، لتكون مباراة سيراميكا هي الظهور الأول للرمادى مع الأبيض.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من أيمن الرمادي مدير فني ، وائل القباني مدير كرة، أيمن عبد العزيز مدرب عام، أحمد سمير مدرب مساعد، حازم إمام مدرب مساعد، عماد المندوه مدرب حراس المرمى، ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال، بالاضافة إلى محمد علاء محلل الأداء، فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.