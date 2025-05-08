شكرا لقرائتكم خبر عن 6 غيابات قوية فى سيراميكا أمام الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، 6 لاعبين في مباراته أمام الزمالك المقرر لها الخامسة مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى المصرى "دورى nile".

ويغيب 6 لاعبين عن سيراميكا كل من سعد سمير الذى يعانى من مزق فى الساق، وإبراهيم محمد بسبب مزق فى الضامة، وأحمد القندوسى "كسر فى الساق" وعبد الرحمن بودى مزق فى الضامة، عمرو قلاوة كدمة فى الركبة، ومحمد كوكو التواء فى الكاحل.

في الوقت الذى يستعيد فيه خدمات مدافعه رجب نبيل أمام الزمالك، بعدما غاب عن مباراة بتروجت التي فاز بها الفريق بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية، بعد حصوله على 3 إنذارات، ويعود لتدعيم خط الدفاع أمام الزمالك.

واستقر على ماهر على إعادة رجب نبيل لدفاع سيراميكا بجوار أحمد رمضان بيكهام بعد إصابة سعد سمير وابتعاده عن الفريق لنهاية الموسم.

يحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 40 نقطة.