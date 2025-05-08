شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستقر على إعادة زلاكة لتشكيل سيراميكا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، على إعادة محمود عبد الحفيظ زلاكة إلى التشكيل الأساسى أمام الزمالك المقرر لها الخامسة مساء غد الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى المصرى "دورى nile".

وشارك محمود زلاكة كبديل فى مباراة بتروجت بعد التعافى من الإصابة التى أبعدته عن مباراة سيراميكا والبنك الأهلى، وقدم زلاكة مستوى جيد فى الدقائق التى لعبها أمام بتروجت ونجح فى إحراز الهدف الثانى، فى المباراة التى حسمها سيراميكا بهدفين نظيفين.

ويدفع على ماهر بمحمود زلاكة فى تشكيله الأساسى أمام الزمالك، بحثا عن تحقيق الفوز الثانى على التوالى من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى.

يحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر، فى خامس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.