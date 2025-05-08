شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مباراة المصرى البورسعيدى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile"، للحكم أحمد الغندور.

ويعاون أحمد الغندور في إدارة مباراة اليوم، كل من أحمد حسام، هاني خيري مساعدين، محمود ناصف حكم رابع، مصطفى الشهدى حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد فيديو.

أرقام الأهلى مع صافرة الغندور

تعد مباراة اليوم هي الثالثة للدولي أحمد الغندور للأهلي هذا الموسم بعدما قاد مواجهتين للأحمر أمام غزل المحلة وسيراميكا، ونجح في الفوز بالمباراتين.

وسبق وأدار أحمد الغندور 22 مباراة للأهلى، وحقق الفوز فى 18 لقاء منها وتعادل سلبياً فى أربع مباريات ولم يخسر، وكانت آخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى أمام غزل المحلة في الأسبوع الثالث عشر وفاز بها الأهلى بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، مروان عطية وعمرو السولية وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر في الوسط، الفلسطينى وسام أبو على في الهجوم.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.