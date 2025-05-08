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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 8 -5 -2010، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه لأهم الأخبار الرياضية على الساحة.

المغربى أمين زحزوح يدخل دائرة المرشحين للانضمام للزمالك

دخل المغربى أمين زحزوح لاعب فريق الجيش المغربى دائرة المرشحين للانضمام إلى فريق الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تم الدخول في مفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله للتوصل إلى اتفاق بشأن الانضمام للفريق الأبيض.

ميدو : لاداعى للصيد في الماء العكر وتصريحاتى يتم تحريفها

حرص أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك على توضيح تصريحاته اتى خرج بها أمس، عن محاولة تشويه صورته من جانب البعض.

سيدورف على طاولة المرشحين لتدريب الأهلي خلفاً لمارسيل كولر

تلقى النادي الأهلي ترشيحا للتعاقد مع الهولندي كلارينس سيدروف عن طريق ممدوح الساعاتي وكيل اللاعبين لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الفترة القادمة وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية، خلفا للسويسري مارسيل كولر.

مهاجم فاركو على رادار الأهلي لضمه في الصيف

دخل عمرو ناصر مهاجم فاركو دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل ، بعد تألقه مع فريقه في الموسم الحالي ولفت الأنظار بفضل المستويات الرائعة التي يقدمها مع فاركو.

قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. السيناريو الأقرب

تعقد في الخامسة مساء اليوم اجتماع لجنة التظلمات باتحاد الكرة لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك بالدورى الممتاز، والتى لم تقم بسبب انسحاب الأهلي بداعى عدم استقدام حكام أجانب للمباراة ، وينتظر الجميع قرار لجنة التظلمات، وهناك عدة سيناريوهات منتظر تطبيقها في حالة إصدار اللجنة للقرارات اليوم.

الأهلي يدرس ضم عمر فايد على سبيل الإعارة مع أحقية البيع النهائي

يدرس مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع عمر فايد لاعب جيرمينال بيرشوت البلجيكي والمعار من فناربخشة التركي، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

اتجاه فى الزمالك للتصعيد بالمحكمة الرياضية الدولية فى أزمة القمة

يتجه مسئولو نادى الزمالك إلى الشكوى فى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حال صدور قرار اليوم الخميس من لجنة التظلمات بعدم تأييد خصم 3 نقاط من النادى الأهلى فى نهاية الموسم، على خلفية انسحابه من مباراة القمة على حد وصفه.