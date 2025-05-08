شكرا لقرائتكم خبر عن التظلمات: الأقرب صدور القرارات الخاصة بمباراة القمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة التظلمات باتحاد الكرة أنه بنسبة كبيرة سيتم إصدار القرارات الخاصة بمباراة الزمالك والأهلي في واقعة غياب الأهلي عن المباراة ، عقب إنتهاء اللجنة من الإجتماع .

كشف مسئولو لجنة التظلمات باتحاد الكرة أنه تم الإنتهاء من الإستماع لمسئولين الأندية الثلاث الأهلي و الزمالك و بيراميدز في واقعة غياب الأهلي عن مباراة القمة خلال الجلسات الماضية، ومن المرجح أن يتم إصدار القرارات النهائية الخاصة بالمباراة اليوم.

تعقد في الخامسة مساء اليوم اجتماع لجنة التظلمات باتحاد الكرة لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى الممتاز، والتى لم تقم بسبب انسحاب الفريق بداعى عدم استقدام حكام أجانب للمباراة ، و ينتظر الجميع قرار الأهلي ، وهناك عدة سيناريوهات منتظر تطبيقها في حالة إصدار اللجنة للقرارات اليوم وعلى رأسها :

1-الأخد بقرار رابطة الأندية

السيناريو الأول وهو اعتماد لجنة التظلمات ، قرار رابطة الأندية المحترفة بخصم 3 نقاط فقط من رصيد النادي الأهلي، وذلك على خلفية أزمة مباراة القمة وانسحاب الفريق الأحمر من اللقاء أمام نادي الزمالك.

2-خصم 6 نقاط

السيناريو الثاني وهو خصم الـ6 نقاط بواقع 3 نقاط لمباراة الانسحاب و خصم 3 نقاط مثلهم بنهاية الموسم كما حدث مع الزمالك في الموسم المنقضي .

3 – إعادة المباراة

وهو السيناريو الثالث أمام لجنة التظلمات و لكنه بناء على تصريحات العديد من القانونيين أكدوا صعوبة هذا الأمر ، وهو ما سيتم حسمه من قبل لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

تضم لجنة التظلمات كلا من المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم انور.