شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يدعو لأبنائه بالشفاء قبل ساعات من خوض مباراة الأهلي و المصري والان مع تفاصيل الخبر

حرص إمام عاشور لاعب الأهلي على الدعاء لأبنائه كتاليا وفهد بالشفاء، حيث يتواجد في معسكر فريقه حاليا استعدادا لخوض مباراة المصري في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وكتب عاشور عبر حسابه على انستجرام: "اللهم اشف اولادي شفاءً ليس بعده سقم أبدًا ، اللهم خذ بيدهم ، اللهم احرس اولادي بعينك التي لا تنام، واكف اولادي بركنك الذي لا يرام، واحفظ اولادي بعزك الذي لا يضام، واكلأهم في الليل والنهار، وارحم اولادي بقدرتك عليهم أنت ثقتهم ورجاؤهم ، يا كاشف الهم ، يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبس اولادي الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشف ،اولادي، اللهم اشف اولادي، اللهم اشف اولادي".

واختار عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة فريقه التى ستخوض مباراة المصري البورسعيدي، والمقرر لها اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة أكرم توفيق، بينما يستمر غياب عمر كمال للإصابة، واستبعاد عمر الساعي.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - على معلول - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش.

خط الوسط: عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد نيدفيد - طاهر محمد طاهر - مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق - أحمد رضا - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: وسام أبوعلى - نيتس جراديشار.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، بينما المصري يأتي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.