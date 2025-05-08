شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الخميس، مباراة نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال موسم 2024/2025، بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي.

موعد مباراة نهائى كأس مصر لكرة السلة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

ويسبق المباراة النهائية، لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين سبورتنج والزمالك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

الأهلى و الاتحاد فى نهائى الكأس

وتأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 97/88، فيما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.

طاقم حكام أجنبى لنهائى الكأس

ومن المقرر أن يقود المباراة النهائية، طاقم تحكيم أجنبي، يتكون من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.