شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والمصرى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره المصرى في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية

س: ما موعد مباراة الأهلى والمصرى؟

ج: يلتقى الأهلى مع المصرى في الثامنة من مساء اليوم، بالجولة الخامسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز، حيث طالب عماد النحاس المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياَ ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالى.

س:ماهو ترتيب الأهلى والمصرى بجدول الدورى؟

ج: يدخل الأهلى المباراة محتلا المركز الثانى برصيد 46 نقطة، وبفاق نقطة واحدة عن بيراميدز محتل الصدارة، ونجح لاعبو الأهلى في تسجيل 39 هدف، في المقابل يحتل المصرى المركز الرابع برصيد 35 نقطة بمجموع أهداف 35 هدف

س:من يدير مباراة الاهلى والمصرى تحكيميا؟

ج: أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار إلى الدولي أحمد الغندور إدارة مواجهة الأهلي أمام المصري، ويعاون الغندور في إدارة اللقاء الثنائي أحمد حسام وهاني خيري مساعدين، بينما يتولى مهام الحكم الرابع محمود ناصف وثنائي الـVAR مصطفى الشهدي ومحمود أبو الرجال.

س: كم لاعب يغيب عن الأهلى أمام المصرى؟

ج: يغيب عن الأهلى في مباراة اليوم 5 لاعبين وهم كل من يحيى عطية الله وأشرف داري وكريم فؤاد ورضا سليم بسبب الإصابة ومحمد عبد الله للتواجد مع منتخب مصر للشباب المشارك في أمم أفريقيا.

س: ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى والمصرى؟

ج: ومن المتوقع أن يدخل الأهلى بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، مروان عطية وعمرو السولية وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر في الوسط، الفلسطينى وسام أبو على في الهجوم.